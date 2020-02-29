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    29.02.2020 - 09:30 |

    Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti yükseltildi

    Basın mensuplarının Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aldığı borç para limitleri yükseltildi.

    Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti yükseltildi

    Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü önemli değişikliğe gitti. Gazetecilere yönelik olarak verilen faizsiz borç tutarını 4 bin 800 liradan 6 bin liraya yükseltti. Bununla birlikte evlenen ve çocuğu olanlar için limit 9 bin 600 liraya yükseltildi.

    Artık faizsiz olarak 6 bin lira borç Basın İlan Kurumu tarafından verilebilecek. 12 ya da 24 ay vade ile çekilebilecek tutar, faizsiz olarak maaşlardan kesilerek Basın İlan Kurumu'na aktarılıyor.

    MUHTAÇLIK YARDIMI

    Basın mensuplarına verilecek olan muhtaçlık yardımı ise 4 bin lira oldu ve yılda bir defa kullanılabilecek.

    Yardım talep edenlerden çalışamaz olduğunu, basında çalıştığını gösteren bir belge, resmi kurumlardan alınan rapor, aylık net gelirinin asgari ücretin ¾’ünün altında olduğunu gösteren belge ile başvurması gerekiyor.

    Karar Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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