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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘BASK’ ile yatırımcılar toplu hareket edecek
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    12.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘BASK’ ile yatırımcılar toplu hareket edecek

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK) ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir  şekilde hareket edebilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

    ‘BASK’ ile yatırımcılar toplu hareket edecek

    SPK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan tebliğin dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

    Açıklamada, “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun 25 Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştı. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme  çalışmaları çerçevesinde SPKn’na eklenen 31/A maddesi ve piyasadan gelen görüşler  de dikkate alınarak hazırlanan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (Tebliğ)  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” ifadelerine yer verildi.

    Tebliğ ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu şekilde  hareket edebilmesine olanak sağlandığı kaydedilen açıklamada, ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlandığı kaydedildi.

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