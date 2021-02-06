Batı Akdeniz Bölgesi'nden bir ayda 205 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatla kapatan Antalya, Isparta ve Burdur'dan bu yılın ocak ayında 204 milyon 832 bin 284 dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yıl ocak ayı ihracat tutarının 164 milyon 642 bin 860 dolar olduğu dikkate alındığında dış satımda söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 24,41'lik artış kaydedildi.

Tüm sektörlerde ihracat arttı

Bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 sektörün tümü dış satımını artırdı.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'nın da yer aldığı bölgeden en fazla ihracat yaş sebze ve meyve sektöründe gerçekleşti. Ocakta sektörden yüzde 29,67'lik artışla 68 milyon 196 bin 769 dolarlık ihracat yapıldı.

İkinci sırada ise 39 milyon 607 bin 514 dolarla maden ve metaller sektörü yer aldı.

Makine ve aksamları sektöründen "sürpriz" artış

Ocakta makine ve aksamları sektörünün yurt dışı satışlarında ciddi artış yaşandı. Geçen yıl ocakta 3 milyon 885 bin 234 dolarlık satış yapan sektör, bu yılın aynı ayında 17 milyon 463 bin 119 dolarlık dış satım rakamına ulaştı. Sektördeki ihracat artışı yüzde 349,47 olarak kayıtlara geçti.

Ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde yüzde 29,56'lık artışla 16 milyon 519 bin 630 dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde de yüzde 28,99'luk artışla 14 milyon 437 bin 958 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Diğer sektörlerden de 48 milyon 607 bin 293 dolarlık ihracat yapıldı.

Özbekistan, Almanya ve Ukrayna'ya ihracat büyük oranda arttı

Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 23 milyon 886 bin 495 dolarla Çin yer aldı.

İkinci sırada bulunan Özbekistan'a ihracatta yaklaşık yüzde 300'lük artış oldu. Geçen yıl ocakta 4 milyon 657 bin 550 dolarlık satışın yapıldığı ülkeye, bu yılın aynı ayında yapılan ihracatın tutarı 18 milyon 608 bin 594 dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da da ocakta yıllık bazda yüzde 67'lik artışla 16 milyon 450 bin 426 dolarlık satış yapıldı.

Bölgeden Rusya'ya 14 milyon 861 bin dolarlık, Ukrayna'ya da 13 milyon 728 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Ukrayna'ya yapılan ihracatta yüzde 27,69'luk artış oldu.

"Sanayicinin atletik ve dinamik yapıya sahip olduğunu gördük"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, turizm ve tarım kenti olarak anılan Antalya'nın sanayi konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin özellikle salgın sürecinde ön plana çıktığını ifade eden Bahar, "Geçen yıl rekor niteliğindeki elektrik tüketimimiz ihracata da yansıdı. Bölgemizde her sektörde ihracat artışı söz konusu. Salgında global üreticilerin olumsuz etkilendiği süreçte Türkiye'deki ve Antalya'daki sanayicinin atletik ve dinamik yapıya sahip olduğunu gördük. Kovid-19'dan sonra Türkiye'nin ciddi bir sıçrama yapacağına inanıyoruz." dedi.

"Sektör pazarları çok iyi değerlendirdi"

Tarım ürünleri ihracatçısı Ergin Civan da Batı Akdeniz'den tüm sektörlerde kaydedilen ihraç artışının hem üreticileri hem de ihracatçıları sevindirdiğini dile getirdi.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de yaş sebze meyve sektörünün ilk sırada yer aldığını belirten Civan, Rusya'nın domatesteki kota uygulamasına rağmen ihracatın giderek arttığını bildirdi.

Sektörün pazarları çok iyi değerlendirdiğini söyleyen Civan, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde insanlar daha sağlıklı yaşamaya, sağlıklı gıdaya ulaşmaya ve taze sebze meyve tüketmeye ağırlık verdi. Bundan dolayı yaş sebze ve meyve sektöründe Avrupa'dan ve diğer komşu ülkelerden ciddi talep aldık. Orta teknoloji ürünlerinde ciddi bir potansiyelimiz var, dünyanın her yerine ürün satıyoruz, bu alanda çok başarılı ihracatçılarımız var."