Bayburt kehribarından Çinliler numune aldı

Köy sakinlerinin yıllarca çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak, heyet üyelerine bilgi verdi.

Maden sahasında incelemelerde bulunan yetkililer, Çin’e gönderilmek üzere farklı alanlardan numuneler aldı.



Ruhsat sahibi Heytam Haşlak, firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını söyledi. Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise Budizm’de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğunu belirterek, “Çin’deki kehribar piyasası çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75’i Çin’e gönderiliyor. Bayburt’ta da bir tesis kurabiliriz” dedi.