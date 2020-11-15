MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bayburt kehribarından Çinliler numune aldı
ABONE OL
15.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Bayburt kehribarından Çinliler numune aldı

Çinli takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu yöneticisi Shao Gunag Hui ve beraberindeki heyet, Bayburt merkeze bağlı Aydıncık köyünde 2018 yılında tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulundu.

Bayburt kehribarından Çinliler numune aldı

Köy sakinlerinin yıllarca çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak, heyet üyelerine bilgi verdi.
Maden sahasında incelemelerde bulunan yetkililer, Çin’e gönderilmek üzere farklı alanlardan numuneler aldı.

Ruhsat sahibi Heytam Haşlak, firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını söyledi. Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise Budizm’de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğunu belirterek, “Çin’deki kehribar piyasası çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75’i Çin’e gönderiliyor. Bayburt’ta da bir tesis kurabiliriz” dedi.

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarihte İstanbul depremleri

Tarihte İstanbul depremleri

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Sıradaki Haber