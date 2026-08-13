BAYKAR: Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye’nin 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırada, 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 liralık vergi tahakkuku ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. İkinci sırada ise 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 liralık vergi tahakkuku ile BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulundu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında üst üste 5 kez Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

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"GELİRLERİMİZİN YÜZDE 90’INDAN FAZLASINI İHRACATTAN ELDE ETTİK"

BAYKAR sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olarak; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracatla gelirlerimizin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ettik. Son 5 yıldır aralıksız Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon TL vergiyle Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde 1’inci; Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon TL vergiyle 2’nci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.