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BAYKAR: Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz

13.08.2026 - 13:40 | Son Güncellenme:

#Selçuk Bayraktar#Haluk Bayraktar#Vergi Rekortmenleri

Türkiye’nin 2025 yılı en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırada BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı. Açıklamanın ardından BAYKAR’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.

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BAYKAR: Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye’nin 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırada, 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 liralık vergi tahakkuku ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. İkinci sırada ise 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 liralık vergi tahakkuku ile BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulundu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında üst üste 5 kez Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Listenin başında Selçuk Bayraktar var
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"GELİRLERİMİZİN YÜZDE 90’INDAN FAZLASINI İHRACATTAN ELDE ETTİK"

BAYKAR sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olarak; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracatla gelirlerimizin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ettik. Son 5 yıldır aralıksız Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon TL vergiyle Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde 1’inci; Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon TL vergiyle 2’nci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz” denildi. 

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