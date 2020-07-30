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    HaberlerEkonomi Haberleri Bayram kutlaması ‘BiP’te ücretsiz
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    30.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bayram kutlaması ‘BiP’te ücretsiz

    Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, Kurban Bayramı’nda da bayramlaşmanın ilk adreslerinden biri olacak.

    Bayram kutlaması ‘BiP’te ücretsiz

    Bayramda sevdiklerinin yanına gidemeyenler, BiP üzerinden yapacakları görüşmelerle hasret giderecek. Bayram boyunca BiP’ten yapılan sesli ve görüntülü görüşmeler, Turkcell abonelerinin internet kotasından düşmeyecek, üstelik kazandıracak.

    BiP Keşfet bölümünde yer alan #senyapdiye kanalına gelenler bayram boyunca 30 dakika sesli ve görüntülü görüşme yaparak günlük 1 GB kazanabilecek.
    Ayrıca bu bayramda da pamuk eller BiP’e gidecek. Sevdiklerine harçlık vermek isteyenler Paycell altyapısını kullanan BiP’le cepten cebe kolayca dijital harçlık gönderebilecek. Kullanıcılar BiP üzerinden harçlık gönderebilmek için, iBAN ya da hesap numarası gibi karmaşık bilgiler kullanmadan, herhangi bir zaman veya mekan kısıtlamasına takılmadan, bir tek telefon numarası ile kolaylıkla para transferi yapabilecek.

    Küpe sorgusu

    BiP’in Keşfet bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın BiP’teki kanalı ‘Küpe Sorgulama Servisi’ üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek.

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