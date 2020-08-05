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    05.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bayramda görüntülü konuşma rekoru

    Tedbirli vatandaşların bu bayramda da sevdikleriyle bayramlaşmak için tercihi BiP oldu. BiP üzerinden bayram boyunca 30 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, gönderilen mesaj sayısı 2 milyar oldu. Bu yıl Kurban Bayramı’nda BiP kullanımı geçen seneye göre yüzde 50 arttı.

    Bayramda görüntülü konuşma rekoru

    Sosyal mesafe sebebiyle fiziksel olarak bayramlaşmamaya özen gösterilen bu dönemde vatandaşlar, BiP üzerinden ailesi ve sevdikleriyle kutlamalarını gerçekleştirdi. Arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bayram tatili boyunca BiP uygulamasından yeni bir rekora imza atıldı ve 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleşti. Ayrıca bu yıl da bayramlaşmak için BiP’i tercih edenler, yaklaşık 2 milyar mesaj göndererek sevdikleriyle özlem giderdi. BiP kullanıcıları akrabalarla çoklu görüntülü görüşmeler gerçekleştirerek toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. BiP’te toplanan aile üyeleri bayram sevincini doyasıya yaşadı.

    İlk gün daha yoğun

    31 Temmuz – 3 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 366 milyon 563 bin 373 dakika ile İstanbul oldu. Bunu sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip etti. 

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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