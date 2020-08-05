Bayramda görüntülü konuşma rekoru

Sosyal mesafe sebebiyle fiziksel olarak bayramlaşmamaya özen gösterilen bu dönemde vatandaşlar, BiP üzerinden ailesi ve sevdikleriyle kutlamalarını gerçekleştirdi. Arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bayram tatili boyunca BiP uygulamasından yeni bir rekora imza atıldı ve 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleşti. Ayrıca bu yıl da bayramlaşmak için BiP’i tercih edenler, yaklaşık 2 milyar mesaj göndererek sevdikleriyle özlem giderdi. BiP kullanıcıları akrabalarla çoklu görüntülü görüşmeler gerçekleştirerek toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. BiP’te toplanan aile üyeleri bayram sevincini doyasıya yaşadı.



İlk gün daha yoğun



31 Temmuz – 3 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 366 milyon 563 bin 373 dakika ile İstanbul oldu. Bunu sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.