Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına ilişkin iddialar gündemde konuşuluyor. Bayramda sokağı çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı olur mu?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU? 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 24 Mayıs Pazar gününe denk gelmesinden dolayı hafta sonu bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bayramda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama olursa haberimizde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında açıklama aytı. Cumhurbaşkanı bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır."

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı