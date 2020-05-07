BİST98.7630.19EURO7.820.64USD7.230.45ALTIN392.860.65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?
    ABONE OL
    07.05.2020 - 11:07 |

    Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

    Bayrama adım adım yaklaşılıyor. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı kutlanacak. Corona virüs nedeniyle alınan önlemlerden biri ise sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramda ise sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

    Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

    Bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına ilişkin iddialar gündemde konuşuluyor. Bayramda sokağı çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı olur mu?

     BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU? 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda da sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 24 Mayıs Pazar gününe denk gelmesinden dolayı hafta sonu bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bayramda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama olursa haberimizde yer alacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında açıklama aytı. Cumhurbaşkanı bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

    "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır."

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

    Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Temel ihtiyaç 10 Bin TL kredi başvuru işlemi yap | Temel ihtiyaç kredi başvuru sonucu sorguluma öğren

    Temel ihtiyaç 10 Bin TL kredi başvuru işlemi yap | Temel ihtiyaç kredi başvuru sonucu sorguluma öğren

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir? e-Devlet Seyahat izin belgesi başvuru ekranı

    Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir? e-Devlet Seyahat izin belgesi başvuru ekranı

    Sıradaki Haber