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    HaberlerEkonomi Haberleri Bazı araç malzemelerinin gümrük kıymet bedeli değişti
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    07.06.2020 - 10:01 |

    Bazı araç malzemelerinin gümrük kıymet bedeli değişti

    Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.

    Bazı araç malzemelerinin gümrük kıymet bedeli değişti

    Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı. Daha önce bu oran adet başına 0,08 ile 0,50 dolar olarak uygulanıyordu.

     

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