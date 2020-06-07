07.06.2020 - 10:01 |
Bazı araç malzemelerinin gümrük kıymet bedeli değişti
Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı. Daha önce bu oran adet başına 0,08 ile 0,50 dolar olarak uygulanıyordu.
Denizli'de feci kaza! Otomobil park halindeki traktöre çarptıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü.Kaza da otomobil sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybederken, cesetlerin kaldırıldığı esnada sürücünün cep telefonuna gelen ‘Uyanamazsam beni ara’ mesajı ise yürekleri burktu.