Bazı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resim Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7, 8 ve 9'uncu Fasılda Yer alan Bazı Tarım Ürünlerinde Uygulanan Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yürürlüğe girdi.