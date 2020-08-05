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    HaberlerEkonomi Haberleri Bazı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı
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    05.08.2020 - 09:26 | | DHA

    Bazı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı

    Bazı tarım ürünlerinde uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.

    Bazı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resim Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7, 8 ve 9'uncu Fasılda Yer alan Bazı Tarım Ürünlerinde Uygulanan Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapan İthalat Rejimi  Kararına Ek Karar yürürlüğe girdi.

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