05.08.2020 - 09:26 | | DHA
Bazı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı
Bazı tarım ürünlerinde uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resim Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7, 8 ve 9'uncu Fasılda Yer alan Bazı Tarım Ürünlerinde Uygulanan Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yürürlüğe girdi.
Başkentte feci kaza! Yolcu otobüsü Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptıEdirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.