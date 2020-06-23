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    HaberlerEkonomi Haberleri Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
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    23.06.2020 - 17:25 | | AA

    Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

    Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

    SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğ ile çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları yeniden belirlendi.

    Coronalı kadın nişana katıldı! 45 kişi gözetim altındaKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi. 9 kişiden birinin, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
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