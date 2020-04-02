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    02.04.2020 - 08:28 | | DHA

    Bazı tanı ve bağışıklık ürünlerinin ithalatında uygunluk yazısı aranacak

    Bazı tıbbi tanı ve bağışıklık ürünlerinin ithalatında Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu'nun uygunluk yazısı aranacak.

    Bazı tanı ve bağışıklık ürünlerinin ithalatında uygunluk yazısı aranacak

    Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili tebliğinde söz konusu ürünler için, "Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır" denildi.

    Buna göre, 3822.00 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonunda "laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, müstahzar reaktifler" olarak tanımlanan standart referans malzemeleri ile 3002.15 gümrük tarife pozisyonunda "dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış bağışıklık ürünleri" diye tanımlanan ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi veya geçici ithalat rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye 

    İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu'nun uygunluk yazısı aranacak. 

    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar tebliğle öngörülen hükümlerin dışında tutuldu. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş beyannamelere bu hükümler uygulanmayacak.

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