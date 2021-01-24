24.01.2021 - 16:32 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Bazı taşınmazlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek.
Mülkiyeti Şile Belediyesi'ne ait olan Meşrutiyet Mahallesi ve Kurfallı Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ilanda belirtilen süre ve ücretle kiraya verilecek.
9 Şubat 2021 günü saat 11:30'da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak olan ihaleyle ilgili, katılım şartları, istenilen belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz