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24.01.2021 - 16:32 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Bazı taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek.

Bazı taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti Şile Belediyesi'ne ait olan Meşrutiyet Mahallesi ve Kurfallı Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ilanda belirtilen süre ve ücretle kiraya verilecek.

9 Şubat 2021 günü saat 11:30'da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak olan ihaleyle ilgili, katılım şartları, istenilen belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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