Bazı taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti Şile Belediyesi'ne ait olan Meşrutiyet Mahallesi ve Kurfallı Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ilanda belirtilen süre ve ücretle kiraya verilecek.

9 Şubat 2021 günü saat 11:30'da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak olan ihaleyle ilgili, katılım şartları, istenilen belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz