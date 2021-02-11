11.02.2021 - 17:53 | | AA
Bazı taşınmazlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına ait muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek.
Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda bulunan ilanda nitelikleri yazılı; Kafe, Bar Restoran, Pastane, Market, Gözlemeci ve Lokma/mısır işletmesi ve Takı İşletmesi niteliğindeki 6 adet taşınmaz KDV dahil aylık ciro üzerinden yüzde kar payı verecek şekilde kiralama ihalesine çıkartılacak.
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Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.