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    HaberlerEkonomi Haberleri Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı
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    25.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı

    Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık’a uzatıldı.

    Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı

    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül’e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

    Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

    Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
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