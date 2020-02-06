BDDK açıkladı! Vatandaşlar hücum etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 68 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 681,9 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 590 milyar TL'den 2 trilyon 590,9 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 150,9 milyar TL'den 151,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.