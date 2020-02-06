06.02.2020 - 14:08 | | Foreks
BDDK açıkladı! Vatandaşlar hücum etti
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler artış kaydetti. Tüketici kredileri 476 milyar TL'den 480,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 115,5 milyar TL'den 118,9 milyar TL'ye çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 68 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 681,9 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 590 milyar TL'den 2 trilyon 590,9 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar 150,9 milyar TL'den 151,9 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.
Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.