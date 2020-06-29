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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK: Bankacılık sektörü net kârı beş ayda 27.3 milyar lira
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    29.06.2020 - 17:25 | | DHA

    BDDK: Bankacılık sektörü net kârı beş ayda 27.3 milyar lira

    Bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk beş ayında, yıllık bazda yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar liraya yükseldi.

    BDDK: Bankacılık sektörü net kârı beş ayda 27.3 milyar lira

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de yıllık bazda yüzde 24, beş aylık dönemde de yüzde 19 artışla 3.16 trilyon liraya çıktı.

    Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da Mayıs sonunda, yıllık bazda yüzde 31 ve beş aylık dönemde yüzde 16 artışla 2.97 trilyon liraya yükseldi.

    Bankacılık sektörünün Mayıs sonunda takipteki krediler oranı yüzde 4.54 ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 düzeyinde hesaplandı.

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