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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
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    20.02.2020 - 14:07 | | Foreks

    BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

    Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler artış kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık  bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 691,7 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 707,2 milyar TL'ye geldi.

    BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

    Tüketici kredileri 483,9 milyar TL'den 489 milyar TL'ye, bireysel  kredi kartları 116,9 milyar TL'den 118,2 milyar TL'ye çıktı.

    Aynı hafta mevduat 2 trilyon 605,5 milyar TL'den 2 trilyon 650,5 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 152,1 milyar TL'den 152,3 milyar TL'ye  yükseldi. Veriler 14 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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