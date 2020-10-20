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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK milyem değerleri belirledi...
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    20.10.2020 - 10:38 |

    BDDK milyem değerleri belirledi...

    BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

    BDDK milyem değerleri belirledi...

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

    BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

    Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

    AYAR     ÜRÜN                                                       MİLYEM
    24 Ayar  İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler   0,995
    24 Ayar  Darphane                                                  0,995
    24 Ayar  LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri                   0,994
    24 Ayar  LBMA Harici Rafineri Ürünleri                   0,992
    22 Ayar  Darphane Üretimi Ziynet                           0,907
    22 Ayar  Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü                 0,905
    21 Ayar  Hurda Altın                                                0,855
    18 Ayar  Hurda Altın                                                0,725
    14 Ayar  Hurda Altın                                                0,555
    8 Ayar   Hurda Altın                                                 0,2975

    Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.
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