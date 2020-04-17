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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme
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    17.04.2020 - 08:55 | | AA

    BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.

    BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

    BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, şu ifadelere yer verildi:

    "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93. maddesi uyarınca, bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilmesine, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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