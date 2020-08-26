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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK'dan flaş sel kararı!
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    26.08.2020 - 16:09 | | Foreks

    BDDK'dan flaş sel kararı!

    BDDK, Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

    BDDK'dan flaş sel kararı!

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Giresun'daki  sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için  finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

    BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen  vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

    1 Ocak 2021'e kadar Giresun’da yerleşik üye işyerlerinden yapılan  alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak  uygulanacaktır.

    Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni  krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara  tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere  bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecektir."

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