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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK’dan Giresun’daki selzedelere destek
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    27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BDDK’dan Giresun’daki selzedelere destek

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun’daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti.

    BDDK’dan Giresun’daki selzedelere destek

     

    Ödemesiz dönem

    Akben, Giresun’daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirterek, “Sel felaketinde şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerimizin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuştur” ifadelerini kullandı.

    BDDK’nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021’e kadar Giresun’da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak. Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar  tarafından belirlenebilecek.

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