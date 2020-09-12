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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK’nın kredi notu şartında değişiklik var
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    12.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BDDK’nın kredi notu şartında değişiklik var

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplam kredisi 500 milyon TL’yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021’e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.

    BDDK’nın kredi notu şartında değişiklik var

    BDDK, 9133 tarihli kurul kararını internet sitesinde yayımladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL” olarak düzenledi.

    Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

    30 Haziran 2021...

    Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan  şirketler, 30 Haziran 2021’e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar. Bu kararla mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin  artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi amaçlanıyor.

     

     

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