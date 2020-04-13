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    13.04.2020 - 07:59 | | Foreks/Reuters

    BDDK'nın swap hamlesi sonrası dolarda son durum! (13.04.2020)

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı. Öte yandan global piyasalarda cuma günü başlayan tatilin devam ettiği haftanın ilk gününe Dolar/TL 6,72, Euro/TL 7,35 seviyesinden başladı.

    BDDK'nın swap hamlesi sonrası dolarda son durum! (13.04.2020)

    Dolar/TL corona virüs kaynaklı sert satış baskılarının ardından bu sabah güne 6.72 TL seviyesinde başladı.

    Küresel piyasalarda dolar, Fed'in küçük şirketler için açıkladığı devasa büyüklükte yeni bir borç verme programının
    etkisiyle ve corona virüs enfeksiyonlarında yavaşlama belirtilerinin güvenli liman talebini azaltmıştı.

    Öte yandan OPEC ve Rusya, petrol fiyatlarını desteklemek için tarihin en  büyük üretim kısınıtısına girilmesini onayladılar.

    Amerika’da petrol üreten eyaletlerin Cumhuriyetçi senatörleri Suudi yetkililerle görüştüklerini ve ham petrol üretiminin azaltılması  için önemli adımlar atılması çağrısı yaptıklarını açıkladı.

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