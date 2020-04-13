BDDK'nın swap hamlesi sonrası dolarda son durum! (13.04.2020)

Dolar/TL corona virüs kaynaklı sert satış baskılarının ardından bu sabah güne 6.72 TL seviyesinde başladı.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in küçük şirketler için açıkladığı devasa büyüklükte yeni bir borç verme programının

etkisiyle ve corona virüs enfeksiyonlarında yavaşlama belirtilerinin güvenli liman talebini azaltmıştı.

Öte yandan OPEC ve Rusya, petrol fiyatlarını desteklemek için tarihin en büyük üretim kısınıtısına girilmesini onayladılar.

Amerika’da petrol üreten eyaletlerin Cumhuriyetçi senatörleri Suudi yetkililerle görüştüklerini ve ham petrol üretiminin azaltılması için önemli adımlar atılması çağrısı yaptıklarını açıkladı.