BİST89.5530,05 EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BEDAŞ, corona salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
    ABONE OL
    05.04.2020 - 14:09 |

    BEDAŞ, corona salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

    BEDAŞ, corona salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

    BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

    Acil eylem planını devreye alan BEDAŞ, Müşteri Operasyon Merkezlerinde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

    Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

    Corona virüsü 9 günde yenen Macide Güleç canlı yayında anlattı: 'Hiçbir belirti yoktu ama...'Corona virüsü 9 günde yenen 28 yaşındaki Macide Güleç CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Güleç, "'Bende olmaz' diyordum ben ama yanıldım. Herkesin başına gelebilecek sinsi bir virüs. Tüm direktiflere uymaları gerektiğini tavsiye ediyorum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'de operasyon! 800 sahte altın ele geçirildi

    Başakşehir'de operasyon! 800 sahte altın ele geçirildi

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Corona virüs belirtileri neler, nasıl korunulur? Corona virüs ilk belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

    Corona virüs belirtileri neler, nasıl korunulur? Corona virüs ilk belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

    Sıradaki Haber