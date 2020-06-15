Belçika, bedava tren bileti dağıtacak

Belçika Ulaştırma Bakanı François Bellot, federal hükümetin yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceğini açıkladı.
Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.
Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika'da ücretsiz tren biletinden faydalanabilecek 10 milyona yakın vatandaş bulunuyor. Söz konusu biletlerin 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilmesi planlanıyor. Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.
İstanbul'da eğlence mekanına corona baskını!İstanbul’da yeni tip corona virüs salgınına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. İşletme sahibi ve çalışanlar izinsiz alkollü mekan işlettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak idari para cezasına çarptırıldı.