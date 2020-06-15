AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den ocak-mayıs döneminde 87 ülkeye 1639 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 6 milyon 379 bin 810 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 1380 tonluk çay ihracatından 4 milyon 324 bin 307 dolar kazanç elde edilmişti. Buna göre, Türkiye'den ilk 5 ayda yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18,8, değerde yüzde 47,5 arttı.

Belçika'ya yapılan çay ihracatı yüzde 328,6 arttı

Belçika, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk 5 ayında Belçika'ya 556 ton çay satılarak 2 milyon 298 bin 393 dolar kazanç elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkeye 143 tonluk çay ihracatından 536 bin 208 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 288,9, değerde yüzde 328,6 arttı.

Belçika'yı 903 bin 165 dolarlık ihracatla Almanya, 583 bin 798 dolarlık satışla KKTC takip etti.

"İhraç siparişlerinde canlanma gözlendi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatının yılı artışla kapatacağını belirterek, uluslararası piyasalardaki Kovid-19 salgınının etkisinin yavaş yavaş kalkması ile piyasaların toparlandığını ve tüketimin artmaya başlamasıyla ihraç siparişlerinde canlanma gözlendiğini söyledi.

Türk çayına ilginin giderek arttığına dikkati çeken Turgut, "Türk çayının kalitesinden dolayı her geçen gün yurt dışı piyasalarda tüketiminin de artmasıyla çay ihracatımızın çok daha üst noktalara ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Turgut, bölgedeki üreticilerin de bu yılki yaş çay toplanmasına yönelik bir sorunu kalmadığını aktararak, üreticinin el birliği içinde ürününü toplayarak fabrikalara satışını yaptığını ifade etti.

Bu yılki ürün kalitesinin de çok iyi olduğuna dikkati çeken Turgut, bu durumun da gelecek yıl çay ihracatına önemli katkısı olacağını kaydetti.