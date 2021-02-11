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11.02.2021 - 17:49 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Belediyeye ait 20 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek.

Belediyeye ait 20 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

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