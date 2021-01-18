18.01.2021 - 16:27 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Belediyeye ait 30 daire satışa çıkarıldı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak.
Mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Yenidoğan Mahallesi'deki bulunan muhammen bedeli 285 bin ila 1 milyon 181 bin 667 TL arasında değişen 30 dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılacaktır.
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