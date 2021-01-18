Belediyeye ait 30 daire satışa çıkarıldı

Mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Yenidoğan Mahallesi'deki bulunan muhammen bedeli 285 bin ila 1 milyon 181 bin 667 TL arasında değişen 30 dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılacaktır.

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