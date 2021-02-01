01.02.2021 - 16:58 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; belediyeye ait ticaret yerleri ve taşınmazlar kiraya verilecek.
Mülkiyeti Alanya Belediyesine ait olan ilanda tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
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