Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor

Mülkiyeti Alanya Belediyesine ait olan ilanda tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır

Detaylar için tıklayınız