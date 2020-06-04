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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Belirsizlik karşısında araştırma

    Koronavirüs salgını sonrası karar vericilerin belirsizlikleri mümkün olduğunca azaltmaya ihtiyacı var. Bunun için de bilgi ve trendlere hakim olarak, olası senaryolar ile beklenmedik olaylar arasında denge kurabilmek gerekiyor.

    Belirsizlik karşısında araştırma

    Ipsos tarafından bu yıl 7’ncisi bugün gerçekleştirilecek ‘Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda belirsizlikleri ortadan kaldırmak için araştırma alanındaki önemli konulara uzmanlarıyla birlikte değinilecek.

    Konferansa katılım Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ne minimum 250 TL bağışla olacak. Her bağışla İstanbul’da Kovid-19 servis ve acillerinde çalışmakta olan hemşire ve personelin çocuklarına bir defalık eğitim bursu verilecek.

    Konferansın başkanlığını ve moderasyonunu Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik yapacak. Online konferansın açılış konuşmasını da Ipsos kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Didier Truchot gerçekleştirecek.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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