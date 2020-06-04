Belirsizlik karşısında araştırma

Ipsos tarafından bu yıl 7’ncisi bugün gerçekleştirilecek ‘Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda belirsizlikleri ortadan kaldırmak için araştırma alanındaki önemli konulara uzmanlarıyla birlikte değinilecek.



Konferansa katılım Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ne minimum 250 TL bağışla olacak. Her bağışla İstanbul’da Kovid-19 servis ve acillerinde çalışmakta olan hemşire ve personelin çocuklarına bir defalık eğitim bursu verilecek.



Konferansın başkanlığını ve moderasyonunu Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik yapacak. Online konferansın açılış konuşmasını da Ipsos kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Didier Truchot gerçekleştirecek.