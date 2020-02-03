Belli oldu! 2020 yılında kiralar ne kadar artacak?

2020 Ocak ayı enflasyonu belli oldu. ) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. tüm bu veriler dikkate alındığında Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak fiyat artışı 14.52 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 750 TL

Yeni kira: 850 TL

Eski kira: 1000 TL

Yeni kira: 1145 TL

Eski kira: 1250 TL

Yeni kira: 1432 TL

Eski kira: 1500 TL

Yeni kira: 1718 TL

Eski kira: 1750 TL

Yeni kira: 2005 TL

Eski kira: 2000 TL

Yeni kira: 2290 TL

Eski kira: 2250 TL

Yeni kira: 2577 TL

Eski kira: 2500 TL

Yeni kira: 2863 TL

Eski kira: 2750 TL

Yeni kira: 3150 TL

Eski kira: 3000 TL

Yeni kira: 3435 TL