Belli oldu! 2020 yılında kiralar ne kadar artacak?

2020 Ocak ayı enflasyonu belli oldu. ) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. tüm bu veriler dikkate alındığında Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak fiyat artışı 14.52 oldu.
İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 750 TL
Yeni kira: 850 TL
Eski kira: 1000 TL
Yeni kira: 1145 TL
Eski kira: 1250 TL
Yeni kira: 1432 TL
Eski kira: 1500 TL
Yeni kira: 1718 TL
Eski kira: 1750 TL
Yeni kira: 2005 TL
Eski kira: 2000 TL
Yeni kira: 2290 TL
Eski kira: 2250 TL
Yeni kira: 2577 TL
Eski kira: 2500 TL
Yeni kira: 2863 TL
Eski kira: 2750 TL
Yeni kira: 3150 TL
Eski kira: 3000 TL
Yeni kira: 3435 TL
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.