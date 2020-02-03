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    HaberlerEkonomi Haberleri Belli oldu! 2020 yılında kiralar ne kadar artacak?
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    03.02.2020 - 11:14 | | milliyet.com.tr

    Belli oldu! 2020 yılında kiralar ne kadar artacak?

    TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılındaki kira artış oranları belli oldu. Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 14.52 olarak gerçekleşti.

    Belli oldu! 2020 yılında kiralar ne kadar artacak?

    2020 Ocak ayı enflasyonu belli oldu. ) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. tüm bu veriler dikkate alındığında Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak fiyat artışı 14.52 oldu. 

    İşte kiraya göre artış oranları:

    Eski kira: 750 TL

    Yeni kira: 850 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

    Eski kira: 1000 TL

    Yeni kira: 1145 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 1250 TL

    Yeni kira: 1432 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 1500 TL

    Yeni kira: 1718 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 1750 TL

    Yeni kira: 2005 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 2000 TL

    Yeni kira: 2290 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 2250 TL

    Yeni kira: 2577 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 2500 TL

    Yeni kira: 2863 TL

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 2750 TL

    Yeni kira: 3150 TL

     

    Belli oldu 2020 yılında kiralar ne kadar artacak

     

    Eski kira: 3000 TL

    Yeni kira: 3435 TL

     

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