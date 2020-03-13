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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin fiyatında dev beklenti! Bu gece yarısından itibaren...
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    13.03.2020 - 09:39 | | milliyet.com.tr

    Benzin fiyatında dev beklenti! Bu gece yarısından itibaren...

    Petrol fiyatları yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları da bu durumdan olumlu etkileniyor. Milliyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor. Öte yandan dünyaya hızla yayılan corona virüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde ham petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Benzin fiyatında dev beklenti! Bu gece yarısından itibaren...

    Petrol fiyatlarının sert düşmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim bekleniyor.

    3 GÜN ÖNCE BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

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