Benzin fiyatında dev beklenti! Bu gece yarısından itibaren...

Petrol fiyatlarının sert düşmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim bekleniyor.

3 GÜN ÖNCE BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.