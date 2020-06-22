22.06.2020 - 09:31 | | Foreks
Benzin satışları Mayıs ayında sert geriledi
Petrol Sanayi Derneği(PETDER), Mayıs ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %36,50 oranında düştüğünü açıkladı.
PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 165 bin 436 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları %23,14 düşüşle 1,96 milyon m3 oldu.
Fuel oil satışları %55,07 düşüşle 11 bin 141 tona geldi. Otogaz LPG satışları %32,28 düşüşle 173 bin 473 ton oldu. Gazyağı satışları %8,12 artışla 293 M3 oldu.
5 ayda benzin satışları %14,31 düşüşle 1,03 milyon ton, motorin satışları %8,34 düşüşle 10,27 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %13,81 düşüşle 1,05 milyon ton oldu.
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