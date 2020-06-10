BİST110.0880.78EURO7.720.16USD6.78-0.11ALTIN375.260.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna "kademeli geçiş"
    ABONE OL
    10.06.2020 - 11:36 | | AA

    Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna "kademeli geçiş"

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında artan kolonya ve dezenfektan ihtiyacının karşılanması için 3 ay süreyle askıya alınan benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğu, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak.

    Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna "kademeli geçiş"

    AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, benzin türlerine etanol harmanlanmasına yönelik yeni bir kurul kararı alındı.

    Enerjide dışa bağımlılığın ve çevre kirliliğinin azaltılması, sanayinin gelişmesi, kaynak çeşitliliğinin ve istihdamın artırılması için EPDK tarafından yayınlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ kapsamında tedarikçiler tarafından benzine yüzde 3 oranında etanol harmanlaması yapılıyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya benzeri sağlık hijyen ürünü üreticilerinin etanol ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla EPDK, 13 Mart ve 13 Haziran tarihleri arasında benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğunu askıya aldı. Böylece etanolün dezenfektan ve kolonya üretiminde ham madde olarak kullanılması sağlandı.

    EPDK, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, ekonomik kalkınmayı devam ettirmek ve petrol ithalatını azaltmak amacıyla etanol harmanlamasında kademeli bir geçiş yapılmasına karar verdi.

    1 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

    Bu kapsamda, harmanlama kararının askıya alınma süreci lisans sahiplerinin kademeli geçiş öncesinde gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

    Bu tarihten itibaren ise harmanlama uygulamasında kademeli geçiş sağlanacak ve benzin türlerine etanol harmanlanması 1 Temmuz ve 1 Eylül 2020 tarihleri arasında yüzde 2 olarak uygulanacak.

    Bu kararla, Türkiye'de üretilen etil alkolün petrol piyasasında kullanılırken, salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan dezenfektan ve kolonya gibi temizlik ürünlerinin temininde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor. Uygulamada, 1 Eylül sonrasında ise yüzde 3'lük harmanlamayla eski orana dönülmesi bekleniyor.

    Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi'ndeki dehşet anları kameraya böyle yansıdıSon dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. O anlarda yaşananlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaldedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taziye evinde büyük şok! Herkes öldü diye toplandı, dürtünce...

    Taziye evinde büyük şok! Herkes öldü diye toplandı, dürtünce...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Münir Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aslen nereli?

    Münir Karaloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aslen nereli?

    Sıradaki Haber