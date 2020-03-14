BİST 95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzinde 51 kuruş indirim
    ABONE OL
    14.03.2020 - 07:00 |

    Benzinde 51 kuruş indirim

    Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidiliyor.

    Benzinde 51 kuruş indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.04 liradan 5.53 liraya, İzmir’de 6.14 liradan 5.63 liraya düşecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

     

    Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı!

    Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı!

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Sıradaki Haber