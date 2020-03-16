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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzinde 7 kuruş zam
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    16.03.2020 - 19:17 | | AA

    Benzinde 7 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

    Benzinde 7 kuruş zam

     

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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