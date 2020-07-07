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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Benzine 10 kuruş zam geldi
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    07.07.2020 - 16:22 | | İHA

    Son dakika: Benzine 10 kuruş zam geldi

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artış yapılacak.

    Son dakika: Benzine 10 kuruş zam geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,28 liradan 6,38 liraya, Ankara'da 6,33 liradan 6,43 liraya, İzmir'de ise 6,34 liradan 6,44 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendiBaskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay da bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
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