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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine 20 kuruş zam yapıldı
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    03.04.2020 - 16:14 | | AA

    Benzine 20 kuruş zam yapıldı

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

    Benzine 20 kuruş zam yapıldı

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.
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