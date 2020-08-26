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    26.08.2020 - 16:24 | | AA

    Benzine 21 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.

    Benzine 21 kuruş zam

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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