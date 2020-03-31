31.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Benzine indirim, motorine zam
Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ve İzmir’de ortalama 5.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.22 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul’da 5.21 liradan 5.13 liraya inecek.
Öte yandan, Ankara’da ortalama 5.40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.30 liradan 5.36 liraya, İzmir’de ise 5.42 liradan 5.48 liraya yükselecek.