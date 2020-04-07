Bereket seradan tarlaya geçiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse tüm dünyada büyük risk oluşturduğu günlerde Türkiye, üretimi sayesinde tarım/hayvancılık ürünlerinde yetersizlik yaşamıyor. Bakliyattan meyveye, sebzeden ete kadar hem stokların dolu olduğu, hem de üretimin durmadan sürdüğü belirtiliyor. Örtü altı (sera) üretimin yavaş yavaş yerini tarla ürününe bırakmaya hazırlandığı şu günlerde alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerle tarlada üretimin aksamaması sağlanıyor. Bu noktada uzmanların uyarısı tüketicilere: “Telaşla ihtiyacınızdan fazla alışveriş yapmayın, Türkiye’deki üretim herkese yeter.”



‘Sorun yok’



Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tüketiciye sebze ve meyve üretiminde bir sorun görünmediğini ifade ederken, gelecek sezonlar için ise üreticinin Kovid-19 salgınına karşı kapsamlı bir desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması için özellikle üreticinin bu dönemi sorunsuz atlatması gerektiğine dikket çeken Ali Ekber Yıldırım, şöyle konuştu:

“Antalya Tarım Konseyi tarafından hazırlanan Tarım Raporu’nda da belirtildiği gibi koronavirüse karşı tarım sektörüne yönelik alınacak önlemler kapsamında ‘üretime devam kredisi’ verilmesi ve üreticilere ‘koronavirüs tazminatı’ ödenmesi taleplerini doğru buluyorum. Yeni sezona başlayan, hazırlık yapan çiftçi mesela ana girdilerin devlet tarafından karşılanmasıyla rahat nefes alabilir. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmediği için önünü görüp, üretimi bırakmaması sağlanmalı.”



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, mikroklima özelliği bulunan ilçede pek çok ürünün yetiştiğini belirterek şu bilgileri verdi:



“Nar, patlıcan, bamya, zeytin, domates, narenciye, tropikal ürünler gibi pek çok meyve-sebze yetişiyor. Dünyaya ve Türkiye’nin her bölgesine bizden ürün gidiyor. Domateste ise üretimimiz örtü altı. Şu günlerde çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesine ürünlerimizi göndermek için çalışıyoruz. Bazı ürünleri depolarda saklayabiliyoruz ama birçok sebzeyi uzun süre depolarda saklama şansımız olmuyor. Bu nedenle ürünlerimizi tüketiciye ulaştırmaya gayret ediyoruz.”









Pazarlar artmalı



Bu dönemde semt pazarlarının artırılmasında da fayda olduğunu kaydeden Hidayet Kökce, vatandaşların böylece daha sakin pazarlarda sosyal mesafeye uyarak alışverişlerini yapabileceğini ifade etti.



21 ilde tohumun yüzde 75’i hibe



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı”nı başlattıklarını belirterek, “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” dedi. Kovid-19 salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını bildiren Pakdemirli mevsim itibarıyla öncelikli olarak tohumların üreticilere dağıtımına başlandığını, ekimi yapılacak ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendiğini aktardı.



Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekim yapılacağını bildirdi.

Bütçesi yaklaşık 20 milyon lira olan proje kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat yer alıyor.



Mevsimlik tarım işçisine sokağa çıkma yasağı yok



Mevcut süreç için en önemli sorunlardan biri de ‘mevsimlik tarım işçileri’nin şartları olarak gösteriliyordu. Bunun için daha önce alınan tedbirler genişletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 il valiliğine gönderilen genelgede şunlar yer aldı:



“Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşımı valiliklerce organize edilecek. Yola çıkmadan sağlık kontrolleri yapılacak. Çıkış noktasından ulaşacakları yere kadar transit yolculuk yapacaklar. Konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda yatak araları en az 1.5 metre olacak. Çadırlar arasında en az 3 metre mesafe korunacak. Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan göçerlere 1 Mayıs 2020 tarihinden sonra izin verilecek. Arıcılar için bir kısıtlama olmayacak.”



Öte yandan 20 yaşına kadar olan mevsimlik tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.



‘Ambalaj var, israf yok’



Kovid-19 tedbirleri kapsamında pek çok yerde meyve-sebze paketli ya da poşetlerde satılmaya başlandı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, özellikle bu dönemde ambalajlı gıdanın öneminin giderek arttığını dile getirdi. Meyve-sebzenin ambalajlı olarak tüketiciye sunulmasıyla israfın da önüne geçilebileceğini belirten Sarıbekir, “Meyve-sebze ambalajlı satıldığı takdirde tüketici de porsiyon olarak almış oluyor. Böylece israf engelleniyor. Aynı zamanda ürünlerin dayanıklılığı da artıyor. İyi tarım uygulamalarına da örnek oluyor. Ambalajlı gıdanın önemi her geçen gün daha da artıyor” dedi.









