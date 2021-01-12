BES fonları 170 milyar lirayı aştı

Geçen yıl katılımcı fon tutarı 35 milyar 210 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 991 milyon lira artış gösterdi,

BES ve OKS katılımcı fonlarının 119 milyar 561 milyon lirası faizli, 28 milyar 836 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor. BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 137 bin 676’yı aştı.

31 Aralık 2020 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565 oldu. Geçen yılın sonu itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 137 bin 676’ya ulaştı.

Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) 5 milyon 724 bin 81 çalışanın biriktirdiği 11 milyar 304 milyon liralık fon tutarının ise 4 milyar 212 milyon lirası faizli, 7 milyar lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.