BES’in getirisi enflasyonu geçti

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) LUDENS İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı ‘Emeklilik Fonları Performans Raporu’ açıklandı. TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, yatırım fonlarının geçen yıl iyi performans gösterdiğini belirtti. En yüksek performansı katılım hisse senedi fonlarının gösterdiğini dile getiren Yazıcı, “İkinci sırada yabancı hisse senedi, üçüncü sırada ise hisse senedi kategorisi yer aldı” diye konuştu. Gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE’nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını söyleyen Yazıcı, gönüllü BES’in 2004’ten itibaren TÜFE’nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını kaydetti.



Nitelikli fonların ağırlığının yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti: “Yatırım fonlarında hisse ve bono yatırımcısının ağırlığı azalırken katılım fonları ve değişken/karma fonlar yatırımcısının ağırlığı arttı. 2019’da ise gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14.9 puan üzerinde gerçekleşti. Tüm dönemlerde OKS emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti. Başlangıçtan itibaren bakıldığında bu fark 8.2 puan iken, 2019’da ise yaklaşık 11.5 puan oldu.”



Hedef 100 milyar $



Türkiye varlık yönetim sektörünün 2019’da 48 milyar dolara ulaştığını dile getiren Yazıcı, 2023’te 100 milyar dolara çıkacağını söyledi.



Yazıcı, “En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 36.5 ile değişken katılım fonları kategorisinde elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki enflasyona göre yaklaşık 25 puan yüksek gerçekleşti” dedi.



Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da uzun vadeli tasarrufların artırılması açısından BES’in önemine yer verildiğini gördüklerini sözlerine ekledi.





‘Gençlerin katılımı önemli’

TKYD Başkanı Yazıcı, “Gönüllü BES’e kayıtlı olan 25 yaş altı 300 bin, 25-34 yaş arası 1.6 milyon, 34 yaş ve üzeri ise 6.3 milyon kişi bulunuyor. Gençlerin BES’e katılımlarına önem veriyoruz” diye konuştu.