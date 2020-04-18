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    HaberlerEkonomi Haberleri BES’te fon büyüklüğü 125,5 milyar TL oldu
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    18.04.2020 - 10:50 | | İHA

    BES’te fon büyüklüğü 125,5 milyar TL oldu

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam fon büyüklüğü 125,5 milyar lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 890 bini geçti.

    BES’te fon büyüklüğü 125,5 milyar TL oldu

    Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 10 Nisan 2020 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam fon büyüklüğü 125,5 milyar lira oldu.

    Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 890 bini aştı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 890 bin 829'yı bulurken, toplam fon büyüklüğü 125 milyar 549 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam fon büyüklüğünün 108 milyar 163 milyon lirası katılımcılardan gelirken 17 milyar 385 milyon lirası ise devlet katkılı fondan geldi.

    EGM tarafından Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 10 Nisan 2020 verileri de açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 445 bin 537 olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü 9 milyar lira olarak gerçekleşti. OKS'de çalışan sayısı ise 5 milyon 445 bin 537 oldu.

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