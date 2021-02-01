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01.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Betonun kalitesine uzaktan anlık takip

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın hazır beton markası Betonsa, beton üretiminin dijital dönüşümünü sağlamak için Vodafone  Business teknolojilerini seçti.

Betonun kalitesine uzaktan anlık takip

 

Vodafone Business ve Betonsa, projeyle beton sınıfının gerçek zamanlı uzaktan takip edilerek ölçülmesini, raporlanmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlıyor. Vodafone Business ve Betonsa’nın güç birliği yaptığı “Smart Beton” projesiyle yapılarda kullanılan betonun kalitesi ve sağlamlığı, telefona yüklenen uygulama ile şeffaf bir şekilde anlık takip edilebiliyor.

Vodafone Business’ın Betonsa’ya sunduğu teknolojik altyapı ile betonun kalitesi, içine yerleştirilen dijital sensörlerle ölçülüyor. Üretilen betonun kalite parametrelerinin sınıflandırılması için birçok veri sistemde kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, Betonsa’nın müşterileriyle de paylaşılabiliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirterek, Türkiye’de perakendeden tarıma, finanstan inşaata her sektörden işletmelerin “dijital iş ortağı” olarak, nesnelerin internetinden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunduklarını bildirdi.

Akçansa Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin de dijitalleşmenin, Akçansa için önemli yatırım kalemleri arasında ilk sıralarda yer aldığını aktararak, “Sektörümüzün geleceğine de yön vermek arzusuyla hazır beton gibi geleneksel bir üründe dijital dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıktık. İhtiyaç duyduğumuz altyapı hizmetlerini Vodafone bize eksiksiz sağladı” dedi.

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