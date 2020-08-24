Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da yüzde 58 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD), verilerine göre Temmuz ayında toplam satışlar 2 milyon 974 bin düzeyine yükseldi.

Yılın ilk yedi aylık döneminde ise iç satışlar yüzde 12 artarken, üretim ve ihracat yüzde 9.0 daraldı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, bu sonuçta ihracat pazarlarımızda ertelenen talep; iç pazarda ise ertelenen taleple birlikte düğün sezonu, düşük faizli tüketici kredisi imkânı ve konut satışlarındaki artışın etkili olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Covid-19 pandemisinin seyrine bağlı olmakla birlikte Ağustos ve Eylül ayında da pozitif ivmenin süreceğini öngörüyoruz."

Beyaz eşyada altı ana ürün kapsamına buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırın giriyor.