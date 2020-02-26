26.02.2020 - 10:17 | | REUTERS
Beyaz eşya satışları arttı
Beyaz eşya satışları dört ana ürün bazında Ocak'ta %4, ihracat %16 arttı.
Beyaz eşya iç satışları Ocak'ta %4, ihracat ise %16 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak'ta %4 artışla 377,771 adet oldu.
İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI
İhracat ise Ocak'ta geçen yıl aynı aya göre %16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ise %3 artışla 1.63 milyon adet oldu. Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, Ocak ayında beyaz eşya iç satışları %6, ihracat %18, üretim ise %7 artış kaydetti.
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.