BİST 110.418-4,13EURO6,811,69USD6,190,55ALTIN329,251,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Beyaz eşya satışları arttı
    ABONE OL
    26.02.2020 - 10:17 | | REUTERS

    Beyaz eşya satışları arttı

    Beyaz eşya satışları dört ana ürün bazında Ocak'ta %4, ihracat %16 arttı.

    Beyaz eşya satışları arttı

    Beyaz eşya iç satışları Ocak'ta %4, ihracat ise %16 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak'ta %4 artışla 377,771 adet oldu.

    İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI

    İhracat ise Ocak'ta geçen yıl aynı aya göre %16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ise %3 artışla 1.63 milyon adet oldu. Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, Ocak ayında beyaz eşya iç satışları %6, ihracat %18, üretim ise %7 artış kaydetti.

    Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber