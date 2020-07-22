Beyaz eşya satışları HAZİRANDA % 14 arttı

Haziran ayına bakıldığında iç satış hacmi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14 artarak 816 bin adete çıktı, Ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıktı. İhracatta ise haziran ayında, geçen seneki haziranın güçlü ihracat rakamını yakaladık. Açıkçası bundan da umutlanıyorum” dedi.

Dinçer, TÜRKBESD tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Sanayimiz zor günler geçirdi, fabrikalarımızı açık tutmaya gayret ettik. Beyaz eşya sektörü zor zamanlarda sorumluluk alarak ülkesine büyük katkılarda bulundu” diye konuştu.

Dinçer, konut satışlarındaki artışın beyaz eşya sektörünü de beslediğini aktararak, yaz aylarında bu trendin devam edeceğini bildirdi. Türkiye’nin Çin’den sonra dünyada ikinci büyük beyaz eşya üretim üssü durumunda olduğunu anımsatan Dinçer, sektörün 6 ana üründe 28 milyon adet üretiminin bulunduğunu, 60 bin doğrudan istihdam sağlandığını kaydetti.