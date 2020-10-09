85,74BİST1.1661.32EURO9.29-0.59USD7.86-1.03ALTIN485.700.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Beyaz Saray harekete geçiyor! 1,8 trilyon dolar...
    ABONE OL
    09.10.2020 - 20:10 | | AA

    Beyaz Saray harekete geçiyor! 1,8 trilyon dolar...

    Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

    Beyaz Saray harekete geçiyor! 1,8 trilyon dolar...

     

    ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump müzakereleri durdurmuştu

    Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6 Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, 'seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma' talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Son olarak Trump, dün katıldığı bir televizyon programında da görüşmeleri durdurduğunu çünkü "oyun oynamak istemediğini" kaydetmişti.

    Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktarmıştı.

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

    Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Özel Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? İşte Özel okullarda yüz yüze eğitimin detayları...

    Özel Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? İşte Özel okullarda yüz yüze eğitimin detayları...

    Sıradaki Haber